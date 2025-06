Theo ai saluti. La Gazzetta: "Rifiuta il rinnovo e ora cerca una squadra"

Le possibilità di rinnovo di Theo Hernandez con il Milan sono pari a zero. Poi nel calcio è sempre meglio non escludere nulla, ma è da inizio stagione che si parla difatti di una separazione tra il club rossonero e il terzino francese, che a quanto pare avrebbe comunicato la sua volontà di provare una nuova esperienza altrove.

In merito alla delicata questione relativa al futuro di Theo Hernandez La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Rifiuta il rinnovo e ora cerca una squadra", facendo indirettamente riferimento anche all'incontro andato in scena questa settimana tra l'agente del calciatore Quillon, e la dirigenza del Milan, dove quest'ultima ha offerto al francese un rinnovo a cifre più basse rispetto a quelle che percepisce oggi. L'agente di Theo Hernandez è adesso alla ricerca di una nuova sistemazione per il suo assistito, ma per il momento c'è il solo Al-Hilal in agguato.