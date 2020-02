Tuttosport: "Ibra c’è, ma non è al top"

La conferma definitiva si avrà soltanto stasera, alla lettura delle formazioni ufficiali. Ma la sensazione è che alla fine Ibrahimovic sarà in campo dal primo minuto. "Ibra c’è, ma non è al top", titola il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sulla condizione dello svedese: "In settimana - si legge - ha svolto solo un paio di sedute in gruppo per il guaio al polpaccio che lo aveva messo ko col Verona". Ma Zlatan, che ieri si è allenato in gruppo, non vuole rinunciare al derby.