Tuttosport: "Ibra va veloce verso il recupero"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l'accento su Ibrahimovic, il quale sta lavorando duramente a Milanello per tornare in campo al più presto. "Ibra va veloce verso il recupero", titola il giornale torinese, che poi aggiunge: "Operato al ginocchio sinistro 34 giorni fa, è perfettamente in linea con la tabella di marcia che prevede di rivederlo in campo in occasione della prima di campionato".