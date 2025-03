Tuttosport in prima pagina: "Ibra riappare a Milanello, ma depotenziato"

Tuttosport in edicola oggi titola così in prima pagina: "Ibra riappare a Milanello, ma depotenziato". Oggi Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a varcare i cancelli del Centro Sportivo rossonero dove manca da tre settimane. Ufficialmente lo svedese è stato assente a causa di una brutta influenza, ma la sensazione è che gli equilibri a livello dirigenziali all'interno del Milan siano cambiati parecchio nell'ultimo periodo, con l'ad Giorgio Furlani al centro del villaggio e lo svedese depotenziato, tanto che lui avrebbe preso Igli Tare come nuovo direttore sportivo, mentre ora il grande favorito è Fabio Paratici, che pochi giorni fa ha avuto un nuovo lungo colloquio con Furlani.

A Napoli quasi al completo

In attesa di vedere cosa se oggi Ibrahimovic si presenterà a Milanello, nel Centro Sportivo rossonero il Milan sta proseguendo la sua preparazione in vista della trasferta di Napoli di domenica sera. Ieri Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Contro gli azzurri di Conte, Sergio Conceiçao avrà a disposizione la rosa quasi al completo: mancheranno infatti solo l'infortunato Emerson Royal e lo squalificato Yunus Musah.