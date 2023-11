Tuttosport in prima pagina: "Milan Champions, ultima chiamata"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan Champions, ultima chiamata". Spazio dedicato anche al Diavolo, che questa sera ospiterà il Borussia Dortmund a San Siro nell'incontro valido per la quinta giornata del Girone E di Champions League. Una sfida importantissima per i rossoneri, che dovranno vincere per guardare con più fiducia alla qualificazione. Vincendo stasera e poi in casa del Newcastle nell'ultima giornata, la squadra di Stefano Pioli avrebbe la certezza di passare il turno e andare agli ottavi di Champions.

Al momento, la situazione del Girone F è piuttosto ingarbugliata ed è ancora tutto aperto: primo in classifica c'è il Borussia Dortmund con 7 punti, seguito dal PSG con 6 punti, dal Milan con 5 punti e infine c'è il Newcastle a quota 4 punti. Mancano ancora due partite da giocare, quindi tutte le squadre hanno ancora la possibilità di giocarsi il passaggio del turno. Chi riuscirà a spuntarla e a guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale di Champions League?