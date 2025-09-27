Tuttosport in prima pagina su Modric e De Bruyne: "58 trofei! Attenti a quei due"
Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina su Luka Modric e Kevin De Bruyne che domani sera si affronteranno a San Siro in Milan-Napoli: "58 trofei! Attenti a quei due". C'è grande attesa per questa sfida in campo tra due campioni che hanno vinto praticamente tutto nella loro lunga carriera: 34 trofei per il croato e 24 trofei per il belga. Fin dall prime partite, i due sono diventati due punti fermi della squadre di Max Allegri e Antonio Conte che difficilmente rinunciano a loro.
Si riporta di seguito il programma della quinta giornata di Serie A: Milan in campo domenica sera contro il Napoli:
27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese DAZN
27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta DAZN
27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY
28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese DAZN
28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina DAZN
28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona DAZN
28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna DAZN/SKY
28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli DAZN
29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino DAZN
29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY
