Rinnovo entro un anno. Tuttosport: "Tomori al Milan fino al 2029"
di Lorenzo De Angelis

Fikayo Tomori sta vivendo una seconda giovinezza al Milan grazie a Massimiliano Allegri. Dopo le evidenti difficoltà delle ultime stagioni, il difensore inglese è tornato ad essere un centrale affidabile ma soprattutto ordinato, come conferma l'alto minutaggio in questo avvio di campionato. 

Il terzetto di difesa con lui è completo, merito anche del lavoro svolto in questi mesi dal tecnico toscano e dal suo staff. Grazie a questo rendimento soddisfacente dalle parti di via Aldo Rossi si parlerebbe di rinnovo per l'inglese, che entro un anno potrebbe anche firmare il suo prolungamento con il club rossonero. A svelare più dettagli Tuttosport, che questa mattina ha titolato "Tomori al Milan fino al 2029". 