Rinnovo entro un anno. Tuttosport: "Tomori al Milan fino al 2029"
MilanNews.it
Fikayo Tomori sta vivendo una seconda giovinezza al Milan grazie a Massimiliano Allegri. Dopo le evidenti difficoltà delle ultime stagioni, il difensore inglese è tornato ad essere un centrale affidabile ma soprattutto ordinato, come conferma l'alto minutaggio in questo avvio di campionato.
Il terzetto di difesa con lui è completo, merito anche del lavoro svolto in questi mesi dal tecnico toscano e dal suo staff. Grazie a questo rendimento soddisfacente dalle parti di via Aldo Rossi si parlerebbe di rinnovo per l'inglese, che entro un anno potrebbe anche firmare il suo prolungamento con il club rossonero. A svelare più dettagli Tuttosport, che questa mattina ha titolato "Tomori al Milan fino al 2029".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Boban: "Abbiamo sognato il ritorno di Modric. Ma dato che non è la Dinamo, sono contento che sia il Milan"
2 Serafini: "Se vediamo cosa non hanno combinato alcuni obiettivi come David, Openda e Hojlund, viene di credere che la carestia sia più estesa rispetto al Milan"
3 Ordine sul rigore di Parma: "C’è da chiedersi se oltre alla impreparazione di Maggioni c’è da prendere in considerazione qualche altro fattore esterno"
Primo Piano
FOCUS MN - Infortuni, come se la cava il Milan di Allegri? Il confronto con le stagioni 24/25 e 23/24
Milan a caccia di un vero 9. Ecco i centravanti in scadenza nel 2026 e 2027 tra obiettivi impossibili, sogni e opportunità concrete
Luca SerafiniDal mercato domande e risposte. Lo spreco gigantesco: molti gol subiti, ma troppi errori davanti... Derby: il conforto degli scontri diretti
Franco OrdineIl var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perth
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com