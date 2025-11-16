Sfida doppia in porta. Il QS: "Sommer-Maignan: eredità da derby"

Come ogni derby che si rispetti anche (ma soprattutto) quello di domenica avrà delle importanti ed affascinanti sfide nelle sfide. Una di queste sarà quella tra Mike Maignan e Yann Sommer, leader tecnici e carismatici delle due squadre ma entrambi in scadenza. Quello che si disputerà tra una settimana potrebbe essere il loro penultimo derby da protagonisti in campionato, a patto che le cose da qui alle prossime settimane non cambino.

In merito a questa sfida affascinante Il QS, edizione Il Giorno, ha così titolato "Sommer-Maignan: eredità da derby", parlando anche di "Sfida (doppia) in porta", visto che Milan e Inter condividerebbero gli stessi obiettivi per sostituire i rispettivi portieri, ovvero Elia Caprile del Cagliari e Zion Suzuki del Parma. Quindi la sfida non è solo in campo, ma anche nel calciomercato.