La difesa del futuro. Tuttosport: "Gomez, Gila e Kristensen obiettivi rossoneri per gennaio"

vedi letture

Al netto del possibile (e prossimo) rinnovo di Fikayo Tomori, il Milan si starebbe comunque muovendo per rinforzare la difesa nel prossimo calciomercato. L'intenzione è al stessa della scorsa estate: andare alla ricerca di un giocatore che possa sistemare numericamente la retroguardia rossonera, che con il trio composto da Pavlovic, Gabbia e lo stesso Tomori sembrerebbe aver trovato la sua dimensione ideale.

Questo però non esclude l'arrivo di giocatori di qualità e quantità che possano stravolgere le gerarchie, come confermato dai colleghi di Tuttosport che hanno fatto il nome di 3 giocatori di livello titolando "Gomez, Gila e Kristensen obiettivi rossoneri per gennaio".