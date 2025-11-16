La difesa del futuro. Tuttosport: "Gomez, Gila e Kristensen obiettivi rossoneri per gennaio"
Al netto del possibile (e prossimo) rinnovo di Fikayo Tomori, il Milan si starebbe comunque muovendo per rinforzare la difesa nel prossimo calciomercato. L'intenzione è al stessa della scorsa estate: andare alla ricerca di un giocatore che possa sistemare numericamente la retroguardia rossonera, che con il trio composto da Pavlovic, Gabbia e lo stesso Tomori sembrerebbe aver trovato la sua dimensione ideale.
Questo però non esclude l'arrivo di giocatori di qualità e quantità che possano stravolgere le gerarchie, come confermato dai colleghi di Tuttosport che hanno fatto il nome di 3 giocatori di livello titolando "Gomez, Gila e Kristensen obiettivi rossoneri per gennaio".
