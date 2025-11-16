Rabiot ci sarà contro l'Inter. La Gazzetta: "Tornerà a lavorare in gruppo martedì"

Rabiot ci sarà contro l'Inter. La Gazzetta: "Tornerà a lavorare in gruppo martedì"MilanNews.it
di Lorenzo De Angelis

Dopo oltre un mese di assenza per la solita, fastidiosa, lesione al soleo, Adrien Rabiot tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri e del Milan per una delle partite più importanti della stagione: il derby contro l'Inter. Il francese è clinicamente guarito dal suo infortunio, e chissà che domenica non possa già essere titolare, scenario plausibile e possibile considerando anche le ultime notizie che arrivano da Milanello. 

Stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, "Tornerà a lavorare in gruppo martedì" riferendosi a Rabiot, che dunque avrà tutto il tempo necessario a disposizione per recuperare anche condizione fisica ed atletica per scednere in campo già dal primo minuto domenica nel derby. 