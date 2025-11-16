Prima contro terza. La Gazzetta: "In Europa nessuno è meglio di Milano"

Si è ufficialmente entrati in quella settimana lì, perché domenica prossima, alle ore 20.45, andrà in scena presso la stadio San Siro, in Milano, il "Derby della Madonnina" tra Inter e Milan, la prima storica stracittadina con l'impianto meneghino di proprietà dei due club. Questo però è un altro dettaglio, visto che quello più spettacolare riguarda il fatto che il derby di domenica è il "più alto di tutti" in Europa, con l'Inter primo a difendere il primato mentre il Milan terzo a tentare il sorpasso.

Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "In Europa nessuno è meglio di Milano", visto che solo Londra può competere in chiave derbu competitivi e da vertice, considerata l'Arsenal prima e il Chelsea dell'italiano Enzo Maresca terzo.