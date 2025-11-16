Nodo in casa Inter. Il CorSport: "Dumfries deve rientrare a tutti i costi"


Oggi alle 08:48
di Lorenzo De Angelis

Christian Chivu potrebbe affrontare il suo primo derby da allenatore dell'Inter senza un pilastro come Denzel Dumfries. L'esterno olandese è rientrato in anticipo da questa sosta per via di un problema alla caviglia che lo staff medico interista sta cercando di fargli superare a suon di fisioterapia. 

La speranza in casa Inter è che ovviamente la situazione possa rientrare, come titolato questa mattina anche dai colleghi de Il Corriere dello Sport "Dumfries deve rientrare a tutti i costi", anche perché sennò al suo posto giocherebbe Luis Henrique, che da quando è arrivato in nerazzurro dal Marsiglia non ha mai realmente convinto. 