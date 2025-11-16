Modric punto fermo di Allegri. Il CorSport: "In campionato ha giocato 965'"
E menomale che doveva essere gestito nonostante l'età. A 40 anni, invece, Luka Modric è uno dei giocatori più utilizzati da Massimiliano Allegri, che potrebbe fare a meno di tutti tranne che di lui in questa squadra. A confermarlo non sono solo i numeri, ma anche gli incredibili dati collezionati fino a questo momento dal fuoriclasse croato.
Luka Modric è un punto fermo del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri, con Il Corriere dello Sport che ci ha tenuto a precisare e ribadire questo aspetto titolando "In campionato ha giocato 965'", uno dei più impiegati dal tecnico rossonero, secondo solo ad un altro pilastro di questa squadra, Maatteo Gabbia.
