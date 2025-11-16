Derby di mercato. Il QS: "Suzuki e Caprile, stessi obiettivi per Inter e Milan"

Non solo in campo, il derby di Milano si gioca anche sul mercato. Milan ed Inter condividerebbero infatti diversi obiettivi, in modo particolare per la porta, dove sia l'una che l'altra squadra compirà una sorta di rivoluzione in estate salutando due pilastri come Mike Maignan e Yann Sommer, che andrà via a parametro zero.

I nomi sono due, e sia Milan che Inter li starebbero seguendo con particolare attenzione in vista della prossima estate, con Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina ha titolato nel taglio basso della sua prima pagina "Suzuki e Caprile, stessi obiettivi per Inter e Milan".