Tuttosport in prima pagina: "Svolta Cardinale. Milan, stop a Ibra"
"Svolta Cardinale. Milan, stop a Ibra": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che Zlatan Ibrahimovic è in rotta non solo con Max Allegri, ma anche con buona parte dei tifosi milanisti che sono rimasti molto delusi dal suo litigio con il tecnico livornese. Il patron Gerry Cardinale è deciso a stroncare tutte le faide interne con decisioni nette.
Sabato scorso, durante la conferenza stampa prima di Genoa-Milan, Allegri non ha voluto parlare del suo rapporto con Ibrahimovic: "Se è vero che ho litigato con Ibra? Sono abituato ad avere sempre un rapporto professionale. E in modo professionale comportarmi con tutti i dirigenti e la proprietà. All'interno delle riunioni, non è solo quest'anno, ci sono sempre stati confronti in cui bisognava essere d'accordo o non d'accordo. Ma oggi bisogna bisogna mettere tutti le proprie energie sulla partita di domani".
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