Tuttosport - Milan, Cardoso è stato visionato spesso ma non ha convinto del tutto Moncada

Il Milan non molla la presa per Youssouf Fofana e nei prossimi giorni potrebbe fare una nuova offerta al rialzo per il centrocampista del Monaco. Intanto, però, i dirigenti milanisti tengono vive anche altre piste alternative, come per esempio quella che porta a Johnny Cardoso del Betis Siviglia. Come riferisce stamattina Tuttosport, il mediano americano, che ha anche il passaporto italiano e quindi potrebbe essere tesserato come comunitario, è stato visionato spesso dal club di via Aldo Rossi, ma non ha convinto del tutto il dt milanista Geoffrey Moncada.

Questi i numeri di Cardoso nella stagione 2023-2024 con il Betis Siviglia (da gennaio):

PRESENZE LIGA: 17

PRESENZE CONFERENCE LEAGUE: 2

PRESENZE TOTALI: 19

MINUTI IN CAMPO: 1512'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 3