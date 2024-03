Tuttosport - Milan, idea Mamardashvili se parte Maignan. Piacciono anche Di Gregorio e Bento

Regna ancora lo stallo nei discorsi tra il Milan e Mike Maignan per il rinnovo. Il portiere francese ha avanzato una richiesta di adeguamento dello stipendio a 8 milioni, mentre il club rossonero ha preferito rimandare la questione più avanti: nei mesi scorsi ci sono stati dei contatti con gli agenti del giocatore, ma secondo Tuttosport "di passi comuni non vi è grossa traccia". Gli scenari sono due: accordo economico a una cifra che non superi l'ingaggio di Leao o cessione, con il portiere che viene valutato 70-80 milioni.

Con l'incasso il Milan si muoverebbe a caccia del sostituto, con il nome di Giorgi Mamardashvili che secondo TS è in netta ascesa. Il portiere 23enne è di proprietà del Valencia, club con il quale il Diavolo ha già aperto un canale dopo la trattativa per Musah: la valutazione si aggira tra tra i 40 e i 50 milioni. L'altro nome in agenda è quello di Michele Di Gregorio del Monza, ma attenzione anche all'interessamento per Bento dell’Atletico Paranaense (corteggiato anche da Inter, Chelsea, Wolverhampton e Nottingham Forrest).