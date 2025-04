Tuttosport: "Reijnders irrompe tra i grandi d’Europa"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Reijnders irrompe tra i grandi d’Europa". Nella complicata stagione milanista, una delle poche note positive è senza dubbio Tijjani Reijnders, che con la rete segnata venerdì sera a Udine è salito a quota 14 reti in questa annata tra tutte le competizioni. L'olandese, secondo miglior marcatore stagionale del Diavolo alle spalle di Pulisic (15 gol), ha eguagliato il record di Kessie tra i centrocampisti rossoneri, ma lui, a differenza di quello che faceva l'ivoriano, non tira i rigori. L'ex AZ Alkmaar, che si sta rivelando sempre più uomo chiave del Milan, è tra i migliori centrocampisti in Europa e solo due hanno finora segnato più di lui, vale a dire Musiala del Bayern Monaco (18) e Bruno Fernandes del Manchester United (16).

Reijnders come van Basten

Tijjani Reijnders, 10 reti in Serie A, è diventato il secondo calciatore olandese capace di raggiungere la doppia cifra col Milan in un singolo torneo della competizione dopo van Basten (cinque volte: 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 e 1992/93).