Tuttosport sul mercato del Milan: "Lewa, la chiave è Nkunku"
In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Lewa, la chiave è Nkunku". Il nome dell'attaccante polacco, che è in scadenza di contratto con il Barcellona e che non ha ancora deciso se rinnovare o andare via a fine stagione, è nella lista del Diavolo che è sempre alle prese con il problema centravanti.
Il giocatore 37enne piace e in via Aldo Rossi vorrebbero ripetere l'operazione Modric, ma c'è un grosso ostacolo, cioè l'ingaggio di Lewandowski che attualmente nel club catalano percepisce 20 milioni di euro netti a stagione. L'attaccante blaugrana è seguito dalla stessa agenzia, la “Gol International” del potente procuratore israeliano Pini Zahavi, che cura gli interessi di Christopher Nkunku.
