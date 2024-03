Tuttosport sul mercato del Milan: "Svolta Cardinale: per il bomber serve un colpo da record"

"Svolta Cardinale: per il bomber serve un colpo da record": titola così questa mattina Tuttosport in merito al mercato del Milan che in estate ha in programma di fare un importante investimento per prendere un grande centravanti. Mai nella sua storia il club rossonero ha speso più di 50 milioni di euro per prendere un solo giocatore. Il costo di Leao, dopo il nodo Sporting dell’estate 2023, è salito a 49.5 milioni, diventando così il primo nella classifica di tutti i tempi rossoneri, davanti ai 42 milioni di Bonucci e Rui Costa.

Nel mirino del Diavolo ci sono Zirkzee, Gyokeres, Sesko e Gimenez, con il primo però che sembra esser il primo della lista anche perchè conosce già il calcio italiano, visto che milita nel Bologna.