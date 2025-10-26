Tuttosport titola: "Milan senza Coppe ma pure senza cambi"

"Milan senza Coppe ma pure senza cambi": titola così questa mattina Tuttosport che è vero che il Diavolo ha solo una partita alla settimana, ma i tanti infortuni di questo periodo stanno facendo emergere un problema non indifferente, cioè la rosa troppo corta. Non è un caso che quella rossonera è la formazione che ha effettuato meno sostituzioni in queste prime otto giornate di campionato.

Al momento in infermeria ci sono Christian Pulisic, Adrien Rabiot, Ardon Jashari, Ruben Loftus-Cheek e Pervis Estupinan. Allegri spera di recuperare gli ultimi due per la gara di martedì sera in casa dell'Atalanta. A Bergamo ci sarà sicuramente il ritorno dal primo minuto in difesa di Fikayo Tomori che è rimasto in panchina per 90' venerdì sera contro il Pisa (al suo posto ha giocato Koni De Winter).

