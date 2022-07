Tuttosport titola: "Pure De Ketelaere è stufo. Milan, mi taglio l'ingaggio!"

MilanNews.it

Titolo eloquente quello di Tuttosport nella sua edizione di questa mattina. Si legge: "Pure De Ketelaere è stufo. Milan, mi taglio l'ingaggio!". La lunga trattativa tra Milan e Bruges sta sicuramente mettendo alla prova la pazienza di molti, in primis il giocatore che, pur comportandosi in modo professionale e andandosi ad allenare ogni giorno, ormai spinge apertamente per diventare rossonero. L'ultimo gesto è quello di rinunciare a circa 400mila euro proposti dal Milan per il suo stipendio che farebbero scendere l'ingaggio del calciatore a circa 2.2 milioni di euro a stagione. Intanto il Bruges ieri ha riunito il CdA, sintomo che la proposta del Milan può essere accettata in tempi brevi.