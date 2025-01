Tuttosport titola sul mercato: "Per Rashford l'ostacolo è l'ingaggio"

vedi letture

Il nome in auge in questi giorni per il mercato del Milan è uno solo: Marcus Rashford. L'attaccante inglese è in uscita dal Manchester United con cui ha rotto da diverso tempo e che lo ha messo sul mercato offrendolo a varie squadre tra cui anche i rossoneri. Oggi Tuttosport prova a fare un po' il punto della situazione su questa suggestione e in generale su tutte quelle che potrebbero essere le trattative che il club rossonero in questa finestra invernale di riparazione.

Il titolo di Tuttosport recita così: "Per Rashford l'ostacolo è l'ingaggio". Prima di tutto va fatta una premessa, sull'inglese il Milan potrebbe affondare in caso di partenza di Noah Okafor. Sullo svizzero si legge questo: "Il Lipsia accelera per Okafor che i rossoneri hanno a bilancio a 11 milioni: affare in vista". In questo scenario Rashford sarebbe disposto ad abbassare i 14 milioni netti di ingaggio ma servirebbe ugualmente un aiuto dagli stessi Red Devils. Servirà un lavoro di mediazione lungo se si vorrà portare il calciatore a Milanello.