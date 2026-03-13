Tuttosport: "Tre "9" per un posto nel Milan del futuro"

Il Milan lavora su un doppio binario parallelo. Da una parte c'è un campionato e la trasferta di domenica sera contro la Lazio per provare ad avvicinarsi all'Inter, ora a -7. Dall'altra c'è una programmazione futura per costruire il Diavolo che verrà. E la priorità è il centravanti.

Ne parla stamattina Tuttosport, che titola: "Tre 9 per un posto nel Milan del futuro". E si fa riferimento a Nkunku, Fullkrug e Gimenez. Il quotidiano continua: "Il francese è altalenante, però il club ha investito molto. I dubbi del tedesco, il messicano insegue.