Un gol all'ora, tocchi e ripiegamenti. La Gazzetta: "Così Leao è il leader del Milan"

vedi letture

Rafael Leao è tornato ad essere leader tecnico del Milan. Rientrato dopo l'infortunio al soleo, il portoghese ha prima offerto due prestazioni non all'altezza contro Napoli e Juventus, e poi ha cominciato ad ingranare la marcia giusta segnando tre reti nelle ultime due partite, migliorandosi non solo a livello atletico ma anche, e ovviamente, nei numeri.

Ad oggi Leao marca il tabellino una volta ogni ora, alternando lucidità sotto porta a tocchi e ripiegamenti. In merito a questa nuova versione del numero 10, La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Così Leao è il leader del Milan", che questa sera sarà impegnato per la nona giornata di campionato contro l'Atalanta alla New Balance Arena.