Verso Atalanta-Milan: Loftus recuperato, ancora out Estupinan
In vista della trasferta di domani sera sul campo dell'Atalanta, Massimiliano Allegri recupera Ruben Loftus-Cheek, mentre dovrà fare ancora a meno di Pervis Estupinan. E' questo quello che è emerso dall'allenamento di ieri a Milanello: il centrocampista inglese, che aveva riportato un affaticamente muscolare durante la rifinitura prima della Fiorentina, è tornato infatti a lavorare in gruppo, mentre l'esterno mancino, alle prese con una distorsione alla caviglia, si è allenato ancora a parte. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA
MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 18.30
Atalanta-Milan 20.45
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 18.30
Juventus-Udinese 18.30
Roma-Parma 18.30
Bologna-Torino 20.45
Genoa-Cremonese 20.45
Inter-Fiorentina 20.45
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45
