Verso Atalanta-Milan: Tomori tornerà titolare in difesa

Martedì sera il Milan, reduce dal 2-2 casalingo contro il Pisa, sarà impegnato sul campo dell'Atalanta nell'anticipo della nona giornata di Serie A. Rispetto alla formazione iniziale scesa in campo contro i toscani venerdì a San Siro, una novità certa sarà in difesa dove ci sarà il ritorno dal primo minuto di Fikayo Tomori (contro la squadra di Gilardino ha giocato Koni De Winter al suo posto). Lo riferisce stamattina Tuttosport.

Ancora sicuramente out Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Ardon Jashari, mentre hanno poche speranza di recuperare per la panchina sia Ruben Loftus-Cheek che Pervis Estupinan che ieri hanno svolto un lavoro personalizzato a Milanello. Da capire invece chi sceglierà Max Allegri tra Santiago Gimenez e Christopher Nkunku per fare coppia in attacco con Rafael Leao.

