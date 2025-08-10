Verso Chelsea-Milan, le probabili formazioni: Allegri con la difesa a tre, esordio per Modric

Oggi alle 16 italiane il Milan scenderà in campo per un'altra amichevole dopo quella pareggiata ieri 1-1 contro il Leeds: i rossoneri affronteranno a Stamford Bridge il Chelsea di Enzo Maresca, fresco vincitore qualche settimana fa del Mondiale per Club. Gli occhi dei tifosi milanisti (e non solo) saranno tutti per Luka Modric che farà il suo esordio in maglia rossonera e giocherà dal 1' in mezzo al campo al fianco di Samuele Ricci e Youssouf Fofana. Nel 3-5-1-1 pensato da Allegri per questo match, in attacco spazio a Rafael Leao come unica punta.

Queste le probabili formazioni delle due squadre secondo La Gazzetta dello Sport:

CHELSEA: (4-2-3-1) Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Gittens, Palmer, Neto; Joao Pedro.

MILAN: (3-5-1-1) Maignan; Dutu, Tomori, F.Terracciano; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Modric, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao.

