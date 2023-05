Verso Juve-Milan, Tuttosport: "Vlahovic stop, Milan a rischio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il big match tra Juventus e Milan, partita che può essere decisiva per la qualificazione in Champions League dei rossoneri e che può mantenere vive le speranze dei bianconeri. La squadra di Allegri, come riporta Tuttosport, potrebbe fare i conti con un importante defezione: "Vlahovic stop, Milan a rischio". Dunque Dusan Vlahovic nell'allenamento di ieri ha accusato un affaticamento alla coscia destra e ha svolto un lavoro personalizzato. In tutto questo, se il serbo non dovesse farcela, al suo posto ecco che sarebbe pronto Arek Milik, al momento dato in ballottaggio con Kean.