Verso Lazio-Milan, il CorSport in apertura: "Rabiot non c'è, Allegri trema"
MilanNews.it
Il Milan, dopo la vittoria di misura nel derby contro l'Inter, tornerà in campo domenica sera allo stadio Olimpico contro la Lazio. L'obiettivo è vincere e provare a effettuare quella che sarebbe una grande impresa. Domenica, però, Max Allegri non avrà a disposizione Adrien Rabiot.
Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Rabiot non c'è, Allegri trema". Il centrocampista francese è squalificato e non prenderà parte alla trasferta di Roma, i numeri senza di lui sono chiari: due sconfitte. Ci sarà da ribaltare questo dato negativo, già a partire da domenica.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Camarda neo 18enne, a Lecce un anno perso? Prossima stagione fondamentale. La scelta non si può sbagliare
Franco OrdineSenza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Ricci
Carlo PellegattiIl derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!
Antonio VitielloStravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sì
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com