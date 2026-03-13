Verso Lazio-Milan, il CorSport in apertura: "Rabiot non c'è, Allegri trema"

Il Milan, dopo la vittoria di misura nel derby contro l'Inter, tornerà in campo domenica sera allo stadio Olimpico contro la Lazio. L'obiettivo è vincere e provare a effettuare quella che sarebbe una grande impresa. Domenica, però, Max Allegri non avrà a disposizione Adrien Rabiot.

Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Rabiot non c'è, Allegri trema". Il centrocampista francese è squalificato e non prenderà parte alla trasferta di Roma, i numeri senza di lui sono chiari: due sconfitte. Ci sarà da ribaltare questo dato negativo, già a partire da domenica.