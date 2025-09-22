Verso Milan-Lecce, Gazzetta: "Turnover in Coppa Italia, ecco Nkunku e De Winter"

In vista di Milan-Lecce di domani sera, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Turnover in Coppa Italia, ecco Nkunku e De Winter". Max Allegri farà un po' di turnover contro i pugliesi, facendo riposare alcuni titolarissimi come Modric, Pulisic e forse Rabiot e dando una chance importante a chi finora ha giocato meno come Nkunku, De Winter e Ricci.

In porta si rivedrà Mike Maignan che ha superato il problema al polpaccio rimediato in campionato contro il Bologna, mentre sarà ancora indisponibile Rafael Leao, il quale punta a rientrare domenica per il big-match di Serie A contro il Napoli a San Siro. Nuova chance per sbloccarsi in attacco per Santiago Gimenez che farà coppia con Nkunku.

