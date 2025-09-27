Verso Milan-Napoli, la Gazzetta apre con Buffon che parla di Allegri e Conte: "I miei mister scudetto"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre stamattina in prima pagina con le parole di Gianluigi Buffon su Massimiliano Allegri e Antonio Conte in vista di Milan-Napoli di domani sera: "I miei mister scudetto". L'ex portiere è stato allenato da entrambi durante la sua lunga carriera: "Cosa li accomuna? La bravura nella gestione del gruppo. Hanno sempre fatto scelte giuste per il momento della squadra pur usando moduli, tipologie di allenamenti e approcci assai diversi. Avere squadre equilibrate è il comun denominatore. Hanno creato gruppi compatti, due formazioni che in fase di non possesso lavorano bene".

Sull'inizio di stagione di Milan e Napoli, Buffon ha invece spiegato: "Se me l'aspettavo? Sicuramente il Napoli. Poteva essere scontato solo per chi guarda da fuori, visto che nel calcio è sempre dura dimostrare e confermarsi. Grazie all’avvento di Allegri, ad agosto consideravo il Milan nei primi tre posti e sta confermando questa mia sensazione. Che partita mi aspetto domani? Un incontro nel quale regnerà l’equilibrio. Penso che ci saranno pochi gol perché sono due squadre molto solide al di là delle due reti subite sia dal Napoli con il Pisa sia dal Milan con la Cremonese. Ma questo non vuol dire che il match non possa essere bellissimo e avvincente".

