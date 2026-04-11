Verso Milan-Udinese: le probabili formazioni delle due squadre

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Oggi alle 09:23Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Udinese per la gara di questa sera alle 18 a San Siro valida per la 32^ giornata di Serie A:

MILAN: (4-3-3) Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. 

UDINESE: (3-5-2) Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamar; Zaniolo, Davis.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti
Assistenti: Imperiale - Fontemurato
IV Uomo: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: sabato 10 aprile 2026
Ora: 18:00
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it