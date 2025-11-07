Verso Parma-Milan: in attacco spazio ancora alla coppia Leao-Nkunku

vedi letture

Domani sera contro il Parma, nella gara valida per l'11^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri dovrebbe confermare in attacco la stessa coppia che ha giocato contro la Roma, vale a dire quella composta da Rafael Leao e Christopher Nkunku. In panchina ci sarà Christian Pulisic, che tornerà a disposizione dopo aver smaltito il problema muscolare rimediato in nazionale a metà ottobre, mentre sarà assente Santiago Gimenez, che si è fermato per risolvere definitivamente il problema alla caviglia che lo sta tormentando da qualche mese. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda il resto della formazione rossonera, in difesa dovrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Fikayo Tomori al posto di Koni De Winter. A sinistra Pervis Estupinan è in ballottaggio con Davide Bartesaghi, mentre a centrocampo Ruben Loftus-Cheek spera in una maglia da titolare e a lasciargli il posto potrebbe essere Samuele Ricci.

