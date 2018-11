acmilan - I risultati del weekend: U16 e U15, doppio poker

I tre punti scivolati via a Varese fanno ancora male al Milan Primavera, che dopo la settima giornata rimane fermo in classifica anziché compiere un salto in avanti. Non perdere sarebbe stato importante anche per il morale visto il momento positivo che si stava attraversando, nonostante lo 0-2 contro il Chievo servirà come ulteriore step per la crescita dei ragazzi. Una gara sfortunata e non giocata al meglio. Adesso il calendario sarà in salita e presenterà in fila i big match contro Atalanta (a Bergamo) e Inter.

È stato un ottimo rientro in campionato per U16 e U15. Le squadre di Mister Bellinzaghi e Mister Polistina, trascinate rispettivamente da Nasti (doppietta) e Rossi (tripletta), hanno condiviso lo stesso avversario, il Brescia in trasferta, ottenendo vittorie molto simili nel punteggio: 4-0 e 4-1.

Bene, infine, gli U14 e gli U13: Aurora Pro Patria battuta 2-1 e 2-0 al Vismara.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

MILAN PRIMAVERA: 7° giornata, Milan-ChievoVerona 0-2

U16: 8° giornata, Brescia-Milan 0-4 (19' e 22' Nasti, 37' Tomella , 31'st Citi)

U15: 8° giornata, Brescia-Milan 1-4 (1', 29' e 10'st Rossi, 30'st Luscietti)

U14: 6° giornata, Milan-Aurora Pro Patria 2-1 (11' e 32' Longhi)

U13: 6° giornata, Milan-Aurora Pro Patria 2-0 (Konate, Parmiggiani)

ESORDIENTI 2007: 4° giornata, Villa-Milan 0-8 (4 Sassi, 2 Perera, Perin, Liberali)

ESORDIENTI 2008: 4° giornata, Milan-Aurora Pro Sesto 2-0 (Cullotta, Camarda)

PULCINI 2009: 4° giornata, Enotria-Milan 3-3 (2 Bompan, Colombo)

PULCINI 2010: 4° giornata, Milan-Pavia 2-3 (2 Borsa)

ESORDIENTI FEMMINILI 2005/06: 5° giornata, Milan-Palazzolo Milanese 4-0 (Sperduto, De Marco, Rossi, Ferreti)

PULCINE FEMMINILI 2007: 5° giornata, Enotria-Milan 4-3 (2 Lupatini, Peres)

PULCINE FEMMINILI 2008: 5° giornata, Milan-Basiglio 1-4 (Stendardi)