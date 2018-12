acmilan - Il programma del weekend: Primavera e U17 in casa

Sarà di scena lunedì sera il Milan Primavera, che nell'11° giornata attenderà il Cagliari allo stadio Franco Ossola di Varese in un altro impegno delicato. Un avversario alla portata, reduce da un pareggio e da cercare di battere a tutti i costi per dare una dimostrazione di orgoglio e carattere. Importante fare punti per i ragazzi di Mister Lupi.

Anche gli U17, domenica pomeriggio al Vismara, giocheranno contro il Cagliari. Dopo la vittoria a Cittadella i rossoneri andranno a caccia di conferme nella prestazione e nel risultato. Nel weekend non mancheranno amichevoli e tornei. Ecco il programma ufficiale:

SABATO 8 DICEMBRE

PULCINI 2009: 10° giornata, Milan-Accademia Internazionale, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2010: 10° giornata, Real Milano-Milan, ore 14.00 - CS Comunale (Vimodrone)

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: 10° giornata, Victoria MMVII-Milan, ore 16.30 - CS Comunale (Noviglio)

PULCINI 2008 FEMMINILE: 10° giornata, Romano Banco-Milan, ore 15.30 - CS Romano Banco (Buccinasco)

DOMENICA 9 DICEMBRE

U17: 12° giornata, Milan-Cagliari, ore 15.00 - CS Vismara

ESORDIENTI 2008: recupero 10° giornata, Milan-Masseroni, ore 15.00 - CS Vismara

U15 FEMMINILE: recupero 7° giornata, Femminile Tabiago-Milan, ore 17.00 - Stadio Comunale (Nibionno)

PULCINE 2007 FEMMINILE: 10° giornata, Milan-Accademia Internazionale, ore 11.00 - CS Vismara

LUNEDÌ 10 DICEMBRE

MILAN PRIMAVERA: 11° giornata, Milan-Cagliari, ore 19.00 - Stadio Franco Ossola (Varese)