acmilan - Settore giovanile, i risultati del weekend: U17, altra vittoria

Aspettando il Milan Primavera, impegnato questa sera (19.00) contro il Cagliari nell'11° giornata allo stadio Franco Ossola di Varese, ci hanno pensato gli U17 a battere i sardi in campionato. Al Vismara i ragazzi di Mister Terni si sono imposti per 2-1 grazie soprattutto a un ottimo primo tempo, concluso in doppio vantaggio con i gol di Colombo e Capone. Questa è la seconda vittoria consecutiva per i rossoneri, che in classifica rimangono al quinto posto ma recuperando punti su Brescia e Atalanta.

In amichevole, invece, 6-1 degli U16 e 3-0 degli U15 al Parma, poi anche il 2-0 degli U14 contro il Gozzano. Molto positivo il bilancio dell'attività di base.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

U17: 12° giornata, Milan-Cagliari 2-1 (27' Colombo, 30' Capone)

ESORDIENTI 2008: recupero 10° giornata, Milan-Masseroni 5-0 (Piletta, Ballabio, Borsani, Pandolfi, Pinessi)

PULCINI 2009: 10° giornata, Milan-Accademia Internazionale 4-1 (2 Bompan, Mazzucchelli, Basso Ricci)

PULCINI 2010: 10° giornata, Real Milano-Milan 0-2 (Borsa, Carbone)

U15 FEMMINILE: recupero 7° giornata, Femminile Tabiago-Milan 1-1 (Ronchetti)

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: 10° giornata, Victoria MMVII-Milan 2-17 (7 Sperduto, 4 Rossi, 2 Carotenuto, Donolato, Polillo, De Marco, Ferretti)

PULCINI 2008 FEMMINILE: 10° giornata, Romano Banco-Milan 1-2 (2 Palopoli)

PULCINE 2007 FEMMINILE: 10° giornata, Milan-Accademia Internazionale 1-1 (Montaperto)