Milan U17, 6-1 al Como: settima vittoria di fila per i rossoneri di Renna

Continua la marcia trionfale del Milan Under 17 che nel week end ha ottenuto il suo settimo successo di fila in altrettante partite: i rossoneri di mister Giovanni Renna hanno battuto 6-1 il Como (Batistini, doppietta di Ossola e tripletta del classe 2008 Lontani) e sono così saliti a quota 21 punti in classifica nel Girone B (+7 sul Verona secondo, che però ha una partita in meno).