Settore giovanile, i risultati del weekend: il derby U15 è rossonero

Non è andato bene il Derby di campionato per il Milan Primavera, battuto 4-3 nel recupero allo stadio Franco Ossola di Varese. Non sono bastati né una buona prova di squadra né i gol di Capanni, Vigolo e Sala: i rossoneri sono stati puniti dagli episodi. Continua il periodo negativo: i tre punti mancano da più di un mese, la classifica non sorride e la stagione aspetta ancora una svolta.

È andato meglio il Derby per gli U16. Al Vismara, dopo essere passati in svantaggio su rigore, ci ha pensato Anane a segnare quasi a tempo scaduto e a regalare un pareggio molto prezioso, che permette di restare appaiati proprio all'Inter in vetta al girone B dopo 11 giornate. Chi ha festeggiato davvero sono stati gli U15 di Mister Polistina, vittoriosi per 1-0 in casa nel terzo e ultimo Derby in programma grazie al gol di Boni a inizio ripresa.

Da segnalare anche le otto reti degli U14 a Brescia, trascinati dai cinque centri di un super Mangiameli.

MILAN PRIMAVERA: 9° giornata, Milan-Inter 3-4 (39' Capanni, 11'st Vigolo, 25'st Sala)

U16: 11° giornata, Milan-Inter 1-1 (48'st Anane)

U15: 11° giornata, Milan-Inter 1-0 (9'st Ivan)

U14: 9° giornata, Brescia-Milan 2-8 (16' Cifuentes, 20', 24', 26', 30' e 1'st Mangiameli, 22' Nahrudnyy, 29'st Sala)

U13: 9° giornata, Monza-Milan 0-0

ESORDIENTI 2007: 8° giornata, Milan-Ausonia 4-0 (Cappelletti, Geroli, Benedetti, Sassi)

PULCINI 2009: 8° giornata, Milan-Aldini 4-1 (2 Colombo, Pisati, Avogadro)

PULCINI 2010: 8° giornata, Alcione-Milan 2-1 (Abdou)

U15 FEMMINILE: 10° giornata, Milan-Brescia 3-0 (Bacullo, Dal Brun, Ronchetti)

PULCINI 2008 FEMMINILE: 8° giornata, Calvignasco-Milan 0-7 (2 Palopoli, Atamo,

Tomaselli, Stendardi, Peres, autogol)