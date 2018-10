Settore giovanile: il programma del week end

Dopo la sosta torna il campionato per il Milan Primavera e nella quinta giornata, sabato alle 15.00 allo stadio Ossola di Varese, la squadra di Mister Lupi ospiterà il Torino. L'obiettivo sarà quello di dare continuità alla vittoria liberatoria di Genova (1-0) e proseguire nella risalita, dando il massimo contro un avversario insidioso e che arriva da un pareggio nel Derby.

Nel weekend U17, U16 e U15 giocheranno solo delle amichevoli, affrontando rispettivamente Parma in trasferta, Novara e Pro Piacenza in casa. Impegno casalingo per gli U14, di fronte al Sudtirol. Ci sarà un Derby anche nel nostro settore giovanile, con gli U13 in campo al Vismara.

ECCO IL PROGRAMMA UFFICIALE:

SABATO 20 OTTOBRE

MILAN PRIMAVERA: 5° giornata, Milan-Torino, ore 17.00 - Stadio Franco Ossola (Varese)

U13: 4° giornata, Milan-Inter, ore 15.00 - CS Vismara

ESORDIENTI 2007: 3° giornata, Accademia Inter-Milan, ore 15.15 - CS Accademia Internazionale (Milano)

ESORDIENTI 2008: 3° giornata, Milan-Enotria, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2009: 3° giornata, Centro Schuster-Milan, ore 15.30 - Centro Schuster (Milano)

PULCINI 2010: 3° giornata, Viscontini-Milan, ore 13.45 - CS Pernigotti (Milano)

PULCINE FEMMINILI 2007: 3° giornata, Romano Banco-Milan, ore 16.30 - CS Romano Banco (Buccinasco, Milano)

PULCINE FEMMINILI 2008: 3° giornata, Barona-Milan, ore 16.00 - Comunale San Paolino (Milano)

DOMENICA 21 OTTOBRE

U14: 4° giornata, Milan-Sudtirol, ore 15.00 - CS Vismara

U15 FEMMINILI: 5° giornata, Como-Milan, ore , CS Lambrone

ESORDIENTI FEMMINILI 2005/06: 3° giornata, Milan-Arluno, ore 11.00 - CS Vismara