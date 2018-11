Settore giovanile: il programma del week end

Quella di venerdì sera, per il Milan Primavera, rappresenta una grande opportunità per tornare alla vittoria dopo il pareggio di Palermo. Allo stadio Franco Ossola di Varese, alle 19.00, arriverà il Chievo, penultimo in classifica ma fresco di 4-0 rifilato al Cagliari. I rossoneri di Mister Lupi dovranno fare attenzione, mettendoci grinta e qualità per imporsi.

Domenica saranno di nuovo di scena in campionato gli U16 e gli U15, impegnati a Brescia e chiamati a riprendere subito il giusto cammino. Amichevole, invece, per gli U17. Weekend lungo per le squadre rossonere, protagoniste in tredici partite fino a lunedì.

ECCO IL PROGRAMMA UFFICIALE:

VENERDÌ 2 NOVEMBRE

MILAN PRIMAVERA: 7° giornata, Milan-ChievoVerona, ore 19.00 - Stadio Franco Ossola (Varese)

SABATO 3 NOVEMBRE

U13: 6° giornata, Milan-Aurora Pro Patria, ore 15.00 - CS Vismara

ESORDIENTI 2007: 4° giornata, Villa-Milan, ore 16.40 - CS Comunale Mauro (Milano)

ESORDIENTI 2008: 4° giornata, Milan-Aurora Pro Sesto, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2009: 4° giornata, Enotria-Milan, ore 14.30 - CS Enotria (Milano)

PULCINI 2010: 4° giornata, Milan-Pavia, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINE FEMMINILI 2007: 5° giornata, Enotria-Milan, ore 16.15 - CS Enotria (Milano)

DOMENICA 4 NOVEMBRE

U16: 8° giornata, Brescia-Milan, ore 15.00 - CS Arienti (Brescia)

U15: 8° giornata, Brescia-Milan, ore 11.00 - CS San Filippo (Brescia)

U14: 6° giornata, Milan-Aurora Pro Patria, ore 11.00 - CS Vismara

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILI: 5° giornata, Milan-Palazzolo Milanese, ore 10.00 - CS Vismara

PULCINE FEMMINILI 2008: 5° giornata, Milan-Basiglio, ore 10.00 - CS Vismara

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE

U15 FEMMINILI: 6° giornata, Milan-Milan Ladies, ore 18.30 - CS Vismara