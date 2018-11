Settore giovanile: il programma del week end

Sarà un weekend contraddistinto dai Derby quello in arrivo per l'attività agonistica del settore giovanile rossonero: Milan Primavera sabato a Varese, U16 e U15 domenica al Vismara sfideranno tutte l'Inter in casa in campionato. I ragazzi di Mister Lupi, in particolare, avranno una grande chance per reagire e fare punti anche per il morale; mentre gli U16 giocheranno uno scontro diretto per il primo posto. Servirà lottare e dare il massimo per avere la meglio e togliersi delle soddisfazioni. Dieci, in totale, le partite in programma:

SABATO 24 NOVEMBRE

MILAN PRIMAVERA: 9° giornata, Milan-Inter, ore 13.00 - Stadio Franco Ossola (Varese)

U13: 9° giornata, Monza-Milan, ore 15.00 - CS Monzello (Monza)

ESORDIENTI 2007: 8° giornata, Milan-Ausonia, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2009: 8° giornata, Milan-Aldini, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2010: 8° giornata, Alcione-Milan, ore 14.00 - CS Kennedy (Milano)

PULCINI 2008 FEMMINILE: 8° giornata, Calvignasco-Milan, ore 16.30 - CS Comunale (Calvignasco)

DOMENICA 25 NOVEMBRE

U16: 11° giornata, Milan-Inter, ore 15.00 - CS Vismara

U15: 11° giornata, Milan-Inter, ore 11.00 - CS Vismara

U14: 9° giornata, Brescia-Milan, ore 11.00 - CS Montichiarello (Montichiari)

U15 FEMMINILE: 10° giornata, Milan-Brescia, ore 11.00 - CS Vismara