Settore giovanile: il programma del week end

Serve una vittoria, bisogna battere il Sassuolo. Dopo la beffa nel Derby il Milan Primavera è già pronto ad affacciarsi alla 10° giornata: una trasferta in programma venerdì pomeriggio, molto delicata ma anche alla portata. I tre punti ai padroni di casa mancano da mesi e i rossoneri, ottenendoli, si rialzerebbero raggiungendo proprio questo avversario in classifica. Dalla squadra di Mister Lupi si attende una reazione di voglia, orgoglio e carattere.

Domenica tornerà il campionato per gli U17. Rimasti a riposo nello scorso weekend, i rossoneri andranno a Cittadella affrontando la penultima del girone B. Per gli U16, archiviato il prezioso pareggio nel Derby grazie a un gol di Anane allo scadere, sarà l'Hellas Verona l'ostacolo da superare per mantenere la vetta. Lo stesso avversario ha avuto la meglio contro gli U15, che hanno giocato di anticipo e adesso voleranno in Germania per l'European Indoor Cup. Ecco il programma ufficiale del nostro settore giovanile:

VENERDÌ 30 NOVEMBRE

MILAN PRIMAVERA: 10° giornata, Sassuolo-Milan, ore 14.30 - Stadio Ferrarini (Castellarano)

SABATO 1 DICEMBRE

U16: 12° giornata, Hellas Verona-Milan, ore 14.30 - Antistadio Hellas Verona (Verona)

ESORDIENTI 2007: 9° giornata, Franco Scarioni-Milan, ore 14.00 - Piccolo Stadio Scarioni (Milano)

ESORDIENTI 2008: 9° giornata, Milan-Franco Scarioni, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2009: 9° giornata, Franco Scarioni-Milan, ore 16.30 - Piccolo Stadio Scarioni (Milano)

PULCINI 2010: 9° giornata, Milan-Seguro, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2007 FEMMINILE: 9° giornata, Franco Scarioni-Milan, ore 16.30 - Piccolo Stadio Scarioni (Milano)

DOMENICA 2 DICEMBRE

U17: 11° giornata, Cittadella-Milan, ore 15.00 - Antistadio Timbolato (Cittadella)

ESORDIENTI 2007: Milan-Città di Vigevano, ore 15.00 - CS Vismara

ESORDIENTI 2008: Milan-Ausonia, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2008 FEMMINILE: 9° giornata, Milan-La Spezia, ore 11.00 - CS Vismara

LUNEDÌ 3 DICEMBRE

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: 12° giornata, Metanopoli-Milan, ore 18.30 - CS Snam (San Donato Milanese)