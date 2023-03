Settore giovanile rossonero: il programma del weekend

Fonte: acmilan.com

Sarà l'Under 16 di Mister Baldo a dare il via ad un nuovo weekend del Settore Giovanile rossonero con la gara sul campo del Cittadella, stessa trasferta che attende l'Under 15 di Bertuzzo. L'Under 15 Femminile ospiterà, invece, il Venezia - sabato 4 marzo - nella prima di tre sfide contro gli arancioneroverdi in programma durante questo fine settimana. Gli altri match contro i lagunari - sempre tra le mura amiche - vedranno coinvolti l'Under 18 di Terni e l'Under 17 di Mister Lantignotti domenica 5 marzo. Nella medesima giornata, punti importanti in palio per le due formazioni Primavera: il gruppo di Abate volerà a Cagliari, mentre la Femminile difenderà il primato contro la Lazio. In chiusura, ecco il posticipo dell'Under 14 che affronterà il Cagliari al PUMA House of Football.

SABATO 4 MARZO

UNDER 16: 5ª giornata di ritorno, Cittadella-Milan, ore 11.00 - Stadio Campo Baldo - Via Pozzetto 21, Piombino Dese

UNDER 15: 5ª giornata di ritorno, Cittadella-Milan, ore 13.00 - Stadio Campo Baldo - Via Pozzetto 21, Piombino Dese

UNDER 9: 3ª giornata, Franco Scarioni-Milan, ore 14.30 - Piccolo Stadio Scarioni - Via Tucidide 10, Milano

UNDER 12: 3ª giornata, Milan-Aldini, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 10: 3ª giornata, Milan-Masseroni Marchese, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13 FEMMINILE: 3ª giornata, MFA-Milan, ore 15.15 - Comunale Kennedy - Via Olivieri 13, Milano

UNDER 11: 3ª giornata, Alcione-Milan, ore 15.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata - Fase interregionale, Milan-Venezia, ore 16.00 - PUMA House of Football, Milano

DOMENICA 5 MARZO

UNDER 11 FEMMINILE: 3ª giornata - Milan-Enotria, ore 10.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13: 5ª giornata di ritorno, Lecco-Milan, ore 11.00 - CS Asseminello, Assemini

PRIMAVERA: 4ª giornata di ritorno, Cagliari-Milan, ore 13.00 - Al-Bione - Via Buozzi 34, Lecco

PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata di ritorno, Lazio-Milan, ore 14.30 - La Borghesina C - Via della Capanna Murata 120, Roma

UNDER 18: 9ª giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 15 - CS Monzello, Via Ragazzi del '99 14, Monza

UNDER 17: 8ª giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata - Fase interregionale, Jesina-Milan, ore 14.30 - Campo Comunale Di Monsano - Via Fontanelle 23, Monsano

LUNEDÌ 6 MARZO

UNDER 14: 5ª giornata di ritorno, Milan-Cagliari, ore 16.00 - PUMA House of Football, Milano