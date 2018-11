Under 16, Coach Bellinzaghi a MTV: "Derby molto combattuto, soddisfatto per come i ragazzi sono rimasti in partita con testa e gambe"

Il tecnico del Milan Under 16 Bellinzaghi ha parlato a Milan Tv dopo il pareggio contro l’Inter: “È stata una partita molto combattuta, molto bella. Sicuramente, quello che si è visto è figlio della qualità delle due squadre. Anche loro hanno giocatori molto forti e fisici e noi ci siamo contrapposti con il giusto atteggiamento. Il massimo sarebbe stato vincere, ma poi siamo andati in svantaggio e nel secondo tempo abbiamo cercato il pareggio che abbiamo raggiunto alla fine. C’è soddisfazione per quanto i ragazzi sono rimasti in partita con la testa e con le gambe”