VIDEO MN - Piazza Duomo, parte il coro "Chi non salta nerazzurro è": saltano anche Berlusconi e Galliani

Oltre a Silvio Berlusconi, ci sarà anche Adriano Galliani alla festa scudetto del Milan di questa sera in un ristorante in piazza Duomo. Come testimonia la foto del nostro inviato, i due ex dirigenti rossoneri si sono affacciati dalla terrazza per salutare i tanti tifosi presenti. Al coro "Chi non salta nerazzurro è", hanno iniziato a saltare anche l'ex presidente e l'ex ad milanista.