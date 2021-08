A Bola - Porto, Corona non convocato per la sfida contro l'Arouca: motivi di mercato

Stando a quanto riportato da A Bola, sebbene il Tecatito Corona sia stato chiamato in nazionale dal Messico per le sfide di settembre contro Giamaica, Costa Rica e Panama, l'esterno messicano invece non è stato convocato dal Porto per la sfida di oggi in campionato contro l'Arouca. Secondo il portale lusitano le motivazioni sarebbero legate al mercato: c'è tanto movimento intorno al giocatore e ai suoi agenti, con il Milan che sta provando ad ingaggiarlo.

A Bola Aggiunge che se al termine della finestra di mercato Corona rimarrà al Porto allora ritornerà normalmente nei piani e nelle idee dell'allenatore.