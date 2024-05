Abate lascia il Milan: "Oggi l'ultima partita qui, mi sento pronto per il calcio professionistico"

vedi letture

Al termine della stagione del Milan Primavera, Ignazio Abate ha comunicato ufficialmente che lascia il club rossonero dopo il percorso nel settore giovanile.

L'ex terzino lo ha annunciato in diretta a Sportitalia: "Questa è stata la mia ultima partita da allenatore del Milan, mi sento pronto per il calcio professionistico".

MILAN PRIMAVERA ELIMINATO AI PLAYOFF

Il Milan Primavera non riesce nell'impresa di battere la Lazio e accedere alle semifinali del campionato di Primavera 1. I rossoneri ce l'hanno messa tutta e alla fine è mancato davvero poco, solo un gol. Finisce 1-1 al Viola Park con i gol segnati entrambi nel primo tempo: vantaggio rossonero con Bartesaghi e pareggio laziale con Sana Fernandes, con il primo degli unici due tiri in porta biancocelesti della partita. Alla squadra capitolina bastava il pareggio per raggiungere la semifinale contro la Roma e così è stato. Nella ripresa i rossoneri hanno avuto tre palle gol ma la difesa della Lazio e un pizzico di imprecisione hanno negato la gioia del gol al Milan. I rossoneri giocavano senza Camarda, Liberali e Sala (Euro U17) e il capitano Zeroli.

Giunge così al termine una stagione molto lunga e stancante, ma comunque positiva. L'allenatore Ignazio Abate, al suo secondo anno alla guida della Primavera, continua con il suo lavoro impressionante: squadra molto giovane che si è ripetuta in Youth League, raggiungendo addirittura la finale. In campionato si è alzato il livello: dopo la salvezza della scorsa stagione, quest'anno è arrivato un quinto posto e una partecipazione ai playoff che mancava da 9 lunghi anni. Un'altra pietra nelle fondamenta di un ciclo che punta a migliorarsi ancora nella prossima stagione.