Baiocchini: "Dalla Premier League interessanti occasioni di mercato, blitz di Moncada a Londra per questo motivo"

Intervenuto così ai microfoni di Sky Sport, il commento del giornalista e inviato Emanuele Baiocchini, che ha voluto toccare diversi temi legati all'attualità del mondo rossonero e del calciomercato estivo. Queste le sue interessanti considerazioni:

Sul mercato del Milan: "C'è questo viaggio di Moncada a Londra per cercare di parlare con i club di Premier League che per questioni di bilancio devono cedere i giocatori. Quindi possono esserci delle occasioni di mercato, fra di esse potrebbe esserci Matty Cash. Fonseca ha detto che nel ruolo di terzino destro vuole un giocatore con caratteristiche diverse dai giocatori attualmente in rosa. Il Milan sta trattando Emerson Royal del Tottenham che in questo momento non sembra avere bisogno di soldi. L'Aston Villa invece potrebbe cedere Cash, di fronte a una buona offerta. La valutazione è di 25 milioni di euro, non sappiamo se il Milan si sta avvicinando a queste cifre ma sappiamo che è interessato al giocatore".