Baiocchini: "Zirkzee è il grande obiettivo del Milan, possibili contatti per abbassare le commissioni"

Intervenuto così ai microfoni di Sky Sport, il commento del giornalista e inviato Emanuele Baiocchini, che ha voluto toccare diversi temi legati all'attualità del mondo rossonero, in particolare sul possibile prossimo colpo in attacco, Joshua Zirkzee. Ecco le sue parole:

Su Zirkzee: "È il grande obiettivo di mercato. I genitori e l'entourage di Zirkzee potrebbero essere in Inghilterra in questi giorni. Ci potrebbero essere nuovi contatti per abbassare le commissioni. Situazione abbastanza chiara: clausola da 40 milioni, prelazione del Bayern. Se essa cade la clausola da 40 milioni resta ed è da versare al Bologna, poi ci sarà da mettersi d'accordo con gli agenti. Il vero grande obiettivo per l'attacco del Milan è Zirkzee, il direttore tecnico Moncada intanto in questi giorni ha preso contatti col Chelsea per prendere informazioni su Broja, che il club prenderebbe anche a prescindere da Zirkzee, ma a condizioni vantaggiose. Ossia un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo ma a condizioni difficili da raggiungere".